2026年4月27日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。アメリカ旅の様子を公開した。 （関連：【画像あり】「やべえ」「気持ちいい」大量の札束やメダルを見せ勝利を振り返るヒカル） 今回の旅の目的は、ラスベガスでカジノをすることと、『WBC 2026』を観戦することだという。 ヒカルはラスベガスに到着して早々、バカラをすることに。途中まで負けていたものの、途中から巻き返し、元金200万から600万円に