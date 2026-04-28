スペインの名門バルセロナが、強豪アトレティコ・マドリーに所属するフリアン・アルバレスの獲得に向けてクラブへ接触を開始したようだ。現地４月27日、米大手スポーツメディア『ESPN』が報じている。アルバレスは、母国の強豪リーベル・プレートで頭角を現すと、マンチェスター・シティを経て、24年８月にA・マドリーに加入。今季はここまでリーグ戦29試合で８ゴール４アシストを記録し、チャンピオンズリーグでは13試合で９