浦和レッズは４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約解除したと発表。また、ラファウ・ヤナスコーチと林舞輝コーチの退任も併せて公表した。2023シーズンから浦和の指揮を執るスコルジャ氏は、初年度からJ１リーグ４位、アジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一旦は退任したものの、24シーズンの途中に復帰していた。そして今季、J１百年構想リーグにスコルジャ体制で挑んだ浦和