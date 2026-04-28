世界的ポップアイコン、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』が6月に開催。そのうち6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演に出演するBE:FIRSTとのスペシャルステージコラボレーションの実施が決定した。 ■同一楽曲をともに歌唱 本企画は、ジャネット・ジャクソンのステージとグローバルな活躍を続けるBE:FIRSTとの音楽性が交差する、本公演のなかでも特に注目されるパ