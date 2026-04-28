大村市は上下水道の料金について、事務処理のミスにより、1000件あまりで口座引き落としができていなかったと発表しました。 大村市上下水道局によりますと、28日に予定していた上下水道料金の口座引き落としについて、一部の金融機関へのデータ伝送が行われておらず、1084件の504万円あまりの引き落としができていませんでした。 委託先の担当者が1人でデータの伝送処理を行い、ほかの職員による完了