28日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円57銭前後と、午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝186円55銭前後と7銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース