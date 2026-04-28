佐世保市上原町で28日、住宅や倉庫などが全焼する火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 28日正午頃、佐世保市上原町で「平屋建ての住宅から黒い煙が見える。炎も見える」と、付近の住民から消防に通報がありました。 警察によりますと、会社員の浦川義高さん(54)の木造平屋建て住宅と、隣接していた倉庫と車庫が全焼し、火は約3時間後に消し止められました。 浦川さんは2人暮らしですが、出火当時は外