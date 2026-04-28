佐渡市を拠点に活動する太鼓芸能集団『鼓童』が、ゴールデンウィークの本公演を前に稽古の様子を公開しました。 佐渡市小木の宿根木公会堂。木造建築ならではのやわらかな響きと息遣いが間近に感じられる距離の近さが魅力です。この会場でゴールデンウィークに行われる『鼓童』の公演は15年目。今回は歌と踊りの新曲も組み込まれ、オリジナルメンバーと研修生あわせて12人が8曲を披露します。