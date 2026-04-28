ア・リーグ東地区のレッドソックスは27日（日本時間28日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に5－0で勝利。3連勝を飾った。一方で、吉田正尚外野手は3試合連続で出場なし。25日（同26日）にアレックス・コーラ監督含む6人もの首脳陣が成績不振により解任され、新体制となってから試合に出場できていない。 ■トレード話も高年俸がネックに…… この日のレッドソックス