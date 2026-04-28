これからの気象情報です。 29日(水)は、スッキリしない天気で空気がヒンヤリしそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。 ◆4月29日(水)の天気 ・上越地方 昼過ぎにかけて広く雨が降るでしょう。 ただ、夕方までは所々で雨雲が残りそうです。 最高気温は14℃の予想です。 ・中越地方 昼ごろまでは、断続的に雨が降るでしょう。 最高気温は13℃前後の予想で