佐世保市柚木元町の市道で28日午前3時半頃、道路を歩いていた中村 瓔子さん88歳が、後ろから直進してきた原付バイクにはねられました。 中村さんは病院に搬送されましたが、まもなく亡くなりました。 原付バイクを運転していた新聞配達員の20歳の男性に大きなケガはありませんでした。 男性は調べに対し「ぶつかる直前に歩行者の存在に気付いた」と話しているということです。 現場は中央線がない幅の狭い道路