中国のSNSでは最近になり、自国の強大なごみ焼却能力を称賛し、中には「外国人は夢にも思わないだろう、中国ではまさかごみ分別不要だとは！」などと称してごみの分別が不要になったと称する投稿が注目されたが、デマだったと分かった。ドイツメディアのドイチェ・ベレが伝えた。デマ発生の発端の一つが、深セン市にある中国最大級のごみ埋め立て地である王竜埋立地で、2025年になり掘り起こしと整備が始まったことだった。このこ