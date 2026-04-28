フランスの高級ファッションブランドのルメール（Lemaire）は4月25日、「Objets Senteur」というフレグランス容器の宣伝で世論の波風に巻き込まれました。宣伝写真の中の長い三つ編み、長いシャツとハサミの組み合わせは、ネットユーザーから中国を辱めるイメージがあると疑われています。世論が広がった後、ルメールは速やかに関連コンテンツを削除し、関連投稿のコメント欄を閉鎖しました。4月26日午後6時ごろ、ルメールはソーシ