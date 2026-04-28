東京・八王子市の会員制の貸金庫で現金4億円から5億円が盗まれたと被害の届け出があり、警視庁は窃盗事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、28日午前9時ごろ、八王子市旭町で「貸金庫がこじ開けられている」と110番通報がありました。現場はビルの地下にある会員制の貸金庫で、900個ほどある金庫のうち2つが工具でこじ開けられた状態だったということです。そのうちの1つを利用している男性が、現金4億円から5億円を