◇プロ野球セ・リーグ巨人-広島(28日、東京ドーム)「コナンナイター2026」として、アニメ『名探偵コナン』の江戸川コナンくんによるファーストピッチセレモニーが行われました。背番号「2026」のジャイアンツのユニホームにおなじみの蝶ネクタイをつけて登場。ホームまでの中間くらいでバウンドしますが、無事にボールをミットへ届け、球場から温かい拍手が送られました。4月10日(金)に劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使