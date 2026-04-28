警察車両の赤色灯28日午前9時ごろ、東京都八王子市旭町のビルにある貸金庫の業者から「金庫がこじ開けられている」と110番があった。捜査関係者によると、開けられた金庫を契約する男性が「4億から5億円が入っていた」と説明し、現金がなくなったとみられる。27日夜に複数の不審人物が出入りする様子が防犯カメラに写っていたといい、警視庁が窃盗事件として捜査している。業者側は金庫が計約900あるとしており、二つに工具の