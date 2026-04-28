28日、ヴォレアス北海道に所属するリベロの外崎航平（28）と、PFUブルーキャッツ石川かほくに所属するセッターの松井珠己（28）が結婚していたことを発表した。それぞれのSNSで伝えている。 北海道出身の外崎は、ヴィアティン三重を経て2022年から地元である旭川のヴォレアス北海道でプレー。今シーズンの大同生命SV.LEAGUE MENではチームの正リベロとしてサーブレシーブ成功率53