俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇した。【写真】流石です…「ツナギを着たあいつ」を優しくリードする賀来賢人賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを