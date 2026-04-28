サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのＤＦエデル・ミリトンが左足ハムストリングの怪我で今年６月から行われるワールドカップに欠場するという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、選手はフィンランドで専門医による手術を受けることになっている。回復までおよそ５ヶ月かかる見込みで、今季の残りのほか夏のワールドカップ、さらに来季序盤まで回復やリハビリに費やすことになる。ミリ