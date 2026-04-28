大阪・南港で子どもたちに人気のミニカーを集めたイベントが開かれています。 大阪・南港で開かれている「トミカ博」は、ミニカーの「トミカ」を集めたイベントです。 今年のテーマは「パトロールカー」で、一斉に出動したパトカーが巨大なスライダーを滑り降りる様子に、子どもたちは目を輝かせていました。 （訪れた人）「めっちゃ迫力があっておもしろかった」「来てよかったです