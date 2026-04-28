俳優の水上恒司、福士蒼汰が28日、都内で行われた映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに登壇。福士が、15キロ増量して作品に臨んだことを明かした。【写真】筋肉勝負！ヤー！をする福士蒼汰＆水上恒司『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナ