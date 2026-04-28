タレント・ほしのあき（４９）が、夫でＪＲＡの三浦皇成騎手（３６）と東京・外苑前のおしゃれなレストランでランチデートを楽しんだ。２７日付のインスタグラムのストーリーズでデニムのジャケットにメガネをかけ、アイドルのようなおしゃれ風貌の三浦騎手との２ショットをアップ。シャネルのブーツにミニスカートを合わせたほしのは、「久し振りのゆっくりｄａｙランチ→プラプラ→お茶」と夫とのデートをラブラブで報告