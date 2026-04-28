日本銀行は追加の利上げを見送りました。植田総裁は原油高などを踏まえ、「物価の上振れリスク」に注意が必要だと指摘しました。日本銀行植田和男 総裁「物価上昇率が大きく上振れていくリスクが顕在化し、経済に悪影響を及ぼすことがないよう、十分に留意する必要がある」日銀の植田総裁は会見で、中東情勢の影響について、▼経済は下振れリスク、▼物価は上振れリスクの方が大きいとの見方を示しました。利上げ見送りに3