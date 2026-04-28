「大相撲夏場所」５月１０日初日、両国国技館）再十両の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が２８日、東京・両国国技館で関取衆による親睦会である力士会に出席した。２０２３年夏場所以来、１８場所ぶりの関取復帰。３年ぶりの力士会に「懐かしい。以前とは全然違う感じ。顔ぶれもすごい変わった。嬉しさもありますけど、早く馴染めたら、という気持ちもあります。若い関取が増えた。年齢的に、僕は上の方になってくる。それだけ月日