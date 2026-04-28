高市政権が掲げる外国人政策の柱として、政府は現在、外国人による日本の土地取得を規制する検討を進めている。テレビ朝日政治部の佐々木一真記者は、この問題の背景にある安全保障上の懸念や、法整備を阻む国際的な壁について解説した。【映像】日本の土地取得が多い国 「1位＝中国」「3位＝韓国」2位は？山口県の離島・笠佐島では、10年ほど前に人口わずか5人ほどの島の一部を上海在住の中国人が購入し、重機が運び込まれる