ボートレース芦屋の「スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。松田隆司（４７＝福岡）は、予選ラストの８Ｒ、２コースから永田啓二がジカまくりを敢行。４コースカドから差すも永田にはわずかに届かず。それでも道中は枝尾賢との競り合いを制して２着。予選６走すべて４着以上と成績をまとめて１１位で準優入りを果たした。相棒３０号機には「重さはあったけど、足自体は悪