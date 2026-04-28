福岡ボートの「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は２９日、開幕する。２０２６年後期の級別審査期間は２日目が最終日。溝口海義也（３０＝福岡）は、前節終了時点で勝率６・３８と７月からのＡ１復帰が濃厚。今期はびわこ、からつでＧIIを走るなど特別戦でも経験を積んできた。今節コンビを組むのは２６号機。周年は不出場だが機素性は中堅上位レベルだ。「悪くない。大山選手と足併せして直線は一緒だが、