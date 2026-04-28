「全部観ずにネジ外すの」日向坂46の元キャプテンでタレントの佐々木久美が、飛行機内での“過ごし方”を明かした――。佐々木久美○「久美さんがハマってるなら、大丈夫だって思いました(笑)」21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演した佐々木。後輩の松田は、「8年くらい一緒に活動させていただいて。グループ時代はメンバーだからひんぱんに会うんですけど。卒業