ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は２７日（日本時間２８日）のエンゼルス戦で１２号逆転３ランを放ち、アストロズのアルバレス、ヤンキース・ジャッジを抜いて本塁打の単独トップに躍り出た。絶好調の村上はチームにもすっかり溶け込み、練習に取り組む姿勢に周囲は感心するばかり。同僚投手のデービス・マーティンは普段の様子について「彼のトレーニングに感銘を受けています。誰より早くグラウンドに来て何かをや