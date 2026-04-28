コロンビア出身の人気女性シンガー、シャキーラ（４９）のブラジル公演を直前に控え、舞台装置設置のスタッフが圧死するという悲惨な事故が起きた。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が２７日、報じた。シャキーラは５月２日、リオ市南部コパカバーナ海岸で行われる野外フェスティバル「トド・ムンド・ノ・リオ」にヘッドライナーとして出演する予定だったが、２６日に公演の準備中、舞台設営に従事していた２８歳のス