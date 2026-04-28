ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ライブ配信とニュースコンテンツを融合した新たなライブ配信ニュース番組『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』を、2026年5月中を目処に配信開始することが決定した。『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』○17LIVE(縦型)とFASTチャンネル(横型)で同時配信『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』は、17LIVE(縦型)とFASTチャンネル(横型)で同時配信を行うライブ配信ニュース番組。平日毎日18時から