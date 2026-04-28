【ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール】 開催期間：5月11日23時59分まで THQ Nordic Japanは、ニンテンドーeショップにて開催中の「ゴールデンウィークセール」において、Nintendo Switch 2用ホラー・アドベンチャーゲーム「REANIMAL（リアニマル）」を特別価格で販売している。 本作は「リトルナイトメア」