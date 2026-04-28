給水機にシッポをつけて、上手に水撒きする「なー」さん。これでお家の中の加湿はバッチリ？！ 6万以上の表示、3,000近くのいいねを集めた水撒きなーさんには「あーあーあーしっぽ、、、あーあー笑笑」「暑くなってきたからね。打ち水打ち水ww」といったコメントが寄せられています。 【動画：猫がいる方向から『謎の音』→何かと思ったら…『まさかの行動』】 水撒きが上手す