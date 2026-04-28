テーマパークなどで待ち時間を回避する「ファストパス」は飲食店や診療所など他業種にも広がっているが、『人新世の「資本論」』で知られる経済思想家の斎藤幸平さんが、「社会主義者的にはけしからん」と2026年4月28日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で持論をぶった。社会主義的とはどういうことか。「ラーメンは、資本主義社会においても残された唯一平等な食べ物」ラーメン店のファストパスに反対だという