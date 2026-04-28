保護主さんがミルクを冷ましていると、腹ペコな子猫ちゃんが待ちきれなくて…？可愛すぎる全力催促の光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し、「元気な鳴き声ですね、可愛い♡」「レベチだね」「何という可愛さなの♡」「癒されるねぇ」といったコメントが寄せられました。 【動画：ミルクを待ちきれない『赤ちゃん猫』…とんでもなく尊い『全力アピール』】