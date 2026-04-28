◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２８日、美浦トレセン走りたくて仕方ない。ホーエリートの１週前追い切りを見て率直にそう感想を抱いた。前走のダイヤモンドＳの最終追い切りもそうだったが、とにかく前進気勢が抜群。騎乗した戸崎圭太騎手も「先週（２週前）よりもしっかりとスイッチが入って、上がってきたなという感じ」と評価すると同時に「ここまで成長してくるかという感