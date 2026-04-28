◆ファーム・リーグ楽天―巨人（２８日・森林どり泉）巨人２軍は楽天戦に３―６で敗れた。先発は前回の２軍・西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で１３１球を投げ完投した育成・園田純規投手。初回２死一、二塁からゴンザレスに右翼へ３ランを浴び、５回６安打３失点でマウンドを降りた。６回は宮原駿介投手、７回は松浦慶斗投手が無失点に抑えたが、８回に登板した４番手・バルドナード投手が吉野に３ランを浴び、勝負