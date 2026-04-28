Ｊ１清水を運営する株式会社エスパルスは２８日、２０２５年度の事業報告記者会見を行った。売上高は５３億円５３００万円となり、前期比３億５０００万円増の過去最高を更新。当期純利益は３４００万円で７期連続の黒字となった。山室晋也代表取締役社長は「非常に好調な決算になった」と語った。また２５年度は３季ぶりにＪ１リーグに復帰したシーズンで、リーグ戦ホームゲームの入場者数は前年（２４年度）を上回る３５万人