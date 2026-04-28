2026年4月中旬、会社を狙った特殊詐欺事件が発生し、高知市の建設系の会社が現金132万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと、特殊詐欺の被害にあったのは高知市にある建設系の会社です。4月20日、この会社と取引のある不動産会社の社員から「高知市内の医療機関が内装を変更する業者を探している」と仕事を依頼する電話がありました。4月22日には同一人物から高知市内の医療機関の連絡先がメッセージで届