◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節千葉―横浜ＦＭ（２９日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は、２９日にホームで横浜ＦＭと対戦する。今月復帰したＭＦ椿にとって、古巣・横浜ＦＭとの対戦機会がやってきた。椿は「自分を育ててもらったクラブですし、１年目として迎え入れてくれたクラブであるので、思い出はもちろんあります。自分の今持っているパフォーマンスを全て出したいと思ってますけど、周りが思っている以上