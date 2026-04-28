高知放送エヌ・ピー・オー・高齢者支援基金は高知県内7団体に計280万円あまりを贈呈しました。高知放送エヌ・ピー・オー・高齢者支援基金は1979年から毎年、高齢者福祉に貢献している県内のNPOやボランティア団体に助成しています。4月28日、高知市の高知放送本社で助成金の贈呈式がおこなわれ、山崎由幸理事長から今年（2026年）の助成先の団体に目録が手渡されました。今年（2026年）は、高齢者のサロン