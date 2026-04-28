1992年のドラマ『ずっとあなたが好きだった』の冬彦役で社会現象を巻き起こすなど、数々の作品で強烈な存在感を放ってきた俳優・佐野史郎さん。近年は父親役など、家族を軸とした役柄でも深みを見せ、現在はTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』にも出演している。【写真で見る】佐野史郎さんが鮨を握る手つきは・・・？ドラマ『時すでにおスシ!?』場面写真役と自身の人生が重なり合う瞬間、そして「この人は何者なのか」と問い続