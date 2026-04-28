7月からTBS系列で放送されるテレビアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（毎週木曜後11:56 ）のキャラクター集合キービジュアルが公開され、行成とあ、豊口めぐみ、安田陸矢、日笠陽子ら声優陣が出演することが発表された。あわせて、後藤、大野、小畑、前澤のキャラクターイラスト4種も公開された。【画像】こんな字書くのかぁ…！『ヤニすう』豪華声優陣の直筆コメントキャラクター集合キービジュアルでは、中央に佐々