元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、25日放送のカンテレ『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』に出演。嫁・姑関係について明かした。【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット※2枚目北斗は夫で同じく元プロレスラーの佐々木健介（59）と登場。番組では、2人も出席したMC、ハイヒール・モモコの長男の結婚式の様子を公開した。スタジオで話題は嫁姑関係について