全日本スキー連盟の2025〜26年シーズンの最優秀選手賞に選ばれ、あいさつするスノーボード男子の戸塚優斗＝28日、東京都品川区全日本スキー連盟は28日、2025〜26年シーズンの最優秀選手賞に、スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ冬季五輪を制し、W杯の種目別制覇も遂げた戸塚優斗（ヨネックス）を選んだ。同日、東京都内で表彰式を開いた。3大会連続の出場で悲願の頂点に立った24歳の戸塚は「引退しようと思うこ