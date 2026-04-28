北海道電力の斎藤晋社長は28日、泊原発（北海道泊村）3号機の再稼働が2027年夏以降になるとの見通しを明らかにした。再稼働の前提となる防潮堤工事が当初より4カ月間延長することが理由で、今夏にも再稼働時期を公表する。