◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神の才木浩人投手（28）がまさかの炎上で序盤から失点を重ねた。スコアレスの2回、先頭・赤羽の三ゴロを佐藤輝が一塁へ悪送球。嫌な形で先頭打者の出塁を許すと、流れは一気にヤクルトに傾いた。岩田に右前打で一、二塁。古賀の放った右中間への飛球を中堅・福島と右翼・森下がお見合いしてしまい先制の適時打となってしまった。さらに一、三塁から武岡にも右前に運