歌手、俳優、お笑い芸人までを擁する芸能事務所の社長に就任して約2年半となる岡博之氏。お笑いコンビブッチャーブラザーズとしてそれまで見てきた芸能界とは異なるという。地上波テレビ局には厳しいコンプライアンスの波が押し寄せ、お笑いの世界にもその影響は及んでいるという。 【福田淳の対談闊歩】岡博之（第1回）映画の世界に憧れ京都太秦で斬られ役に森田健作に誘われ3日後には上京 から続く 福田タレ