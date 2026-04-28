◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(28日、神宮球場)ヤクルトは阪神との首位攻防初戦、2回に大量6点を先制しました。ゲーム差なしで2位に付けているヤクルトは2回、阪神先発・才木浩人投手からノーアウト1、2塁とし、古賀優大選手と武岡龍世選手の連続タイムリーで2点を先制。さらに9番・吉村貢司郎投手が四球でつなぎ満塁とすると、長岡秀樹選手のタイムリー2ベース、内山壮真選手のタイムリーで一挙6点を挙げました。ヤクルト