今週チャンピオンズリーグ準決勝1stレグが行われる。カードはパリ・サンジェルマンVSバイエルン、アトレティコ・マドリードVSアーセナルだが、注目度ではパリVSバイエルンの方が上だろうか。パリもバイエルンも完成度が極めて高く、組織力では現サッカー界で1、2を争う。ただ、両クラブには国内リーグで『1強すぎる』のではないかとの意見が以前からあった。パリはリーグ・アン、バイエルンはブンデスリーガで無敵と言ってもいい状